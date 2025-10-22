Nike Sportswear
女子长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子长裤采用优质棉料，结合阔腿设计，提升日常造型格调。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CJ3743-010
舒适出众，低调风格
柔软舒适
厚实针织棉料，柔软舒适。
阔腿设计
采用阔腿设计，缔造出众造型和非凡着感。
可调式贴合感
弹性腰部搭配抽绳设计，可供自由调节贴合度。
产品细节
- 侧边插手口袋
- 左腿绣有 Nike 图案
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
