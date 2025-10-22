 
Nike Sportswear 女子长裤 - 黑/黑

Nike Sportswear

女子长裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子长裤采用优质棉料，结合阔腿设计，提升日常造型格调。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CJ3743-010

Nike Sportswear

¥449

舒适出众，低调风格

Nike Sportswear 女子长裤采用优质棉料，结合阔腿设计，提升日常造型格调。

柔软舒适

厚实针织棉料，柔软舒适。

阔腿设计

采用阔腿设计，缔造出众造型和非凡着感。

可调式贴合感

弹性腰部搭配抽绳设计，可供自由调节贴合度。

产品细节

  • 侧边插手口袋
  • 左腿绣有 Nike 图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CJ3743-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。