Nike Sportswear
女子长裤
¥649
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子长裤设计灵感源自篮球场上的造型和社区球员，采用网眼布侧边拼接设计搭配鞋带细节，彰显出众风采。加长罗纹长裤裤管口，打造舒适贴合感受，彰显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CU6794-010
Nike Sportswear
¥649
赛场风范，耀动街头
Nike Sportswear 女子长裤设计灵感源自篮球场上的造型和社区球员，采用网眼布侧边拼接设计搭配鞋带细节，彰显出众风采。加长罗纹长裤裤管口，打造舒适贴合感受，彰显运动鞋魅力。
柔软舒适
针织面料，顺滑柔软。
舒适体验
弹性腰部，塑就稳固贴合感；长裤裤管口设计，尽显运动鞋魅力。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CU6794-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。