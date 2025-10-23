 
Nike Sportswear 女子长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear

女子长裤

¥649

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子长裤设计灵感源自篮球场上的造型和社区球员，采用网眼布侧边拼接设计搭配鞋带细节，彰显出众风采。加长罗纹长裤裤管口，打造舒适贴合感受，彰显运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU6794-010

Nike Sportswear

¥649

赛场风范，耀动街头

Nike Sportswear 女子长裤设计灵感源自篮球场上的造型和社区球员，采用网眼布侧边拼接设计搭配鞋带细节，彰显出众风采。加长罗纹长裤裤管口，打造舒适贴合感受，彰显运动鞋魅力。

柔软舒适

针织面料，顺滑柔软。

舒适体验

弹性腰部，塑就稳固贴合感；长裤裤管口设计，尽显运动鞋魅力。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU6794-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。