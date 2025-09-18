Nike Sportswear
女子长裤
¥799
Nike Sportswear 女子长裤采用略带弹性的轻盈斜纹面料，结合中腰剪裁，彰显出众休闲格调。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV2079-010
Nike Sportswear
¥799
Nike Sportswear 女子长裤采用略带弹性的轻盈斜纹面料，结合中腰剪裁，彰显出众休闲格调。
其他细节
弹性腰部设计，带来舒适贴合的穿着感受
产品细节
- 面料：58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶。口袋：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶
- 后身刺绣耐克勾勾标志
- 侧边接缝口袋搭配后身贴边口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV2079-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。