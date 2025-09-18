 
Nike Sportswear 女子长裤 - 黑/黑

Nike Sportswear

女子长裤

¥799
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Sportswear 女子长裤采用略带弹性的轻盈斜纹面料，结合中腰剪裁，彰显出众休闲格调。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV2079-010

其他细节

弹性腰部设计，带来舒适贴合的穿着感受

产品细节

  • 面料：58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶。口袋：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶
  • 后身刺绣耐克勾勾标志
  • 侧边接缝口袋搭配后身贴边口袋
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。