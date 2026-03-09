Nike Sportswear
女子高腰降落伞长裤
¥749
穿上 Nike Sportswear 女子高腰降落伞长裤，为造型增添立体感。宽松版型结合塔夫绸面料，缔造利落外观。裤脚外侧配有按扣，裤管口搭配弹性抽绳和栓扣，可随心切换造型。
- 显示颜色： 氢蓝
- 款式： IR7573-411
产品细节
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
