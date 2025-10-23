Nike Sportswear
女子T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子T恤采用日常棉料搭配圆领版型。印花图案从复古游客T恤汲取设计灵感，呈现手绘外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ1916-010
Nike Sportswear
¥259
舒适上衣，自在风范
Nike Sportswear 女子T恤采用日常棉料搭配圆领版型。印花图案从复古游客T恤汲取设计灵感，呈现手绘外观。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 采用人气版型，舒适非凡，适合日常穿搭
- 印花图案，营造柔软顺滑质感
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ1916-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。