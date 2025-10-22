Nike Sportswear
女子T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
有时候，一个耐克勾勾就能让你脱颖而出。 Nike Sportswear 女子T恤采用全棉面料，结合超宽松版型，匠心呈现简约却又吸睛的设计，助你随心打造出彩造型，无论是下一场舞赛争锋还是街头秀舞，都能让你自信炸场，舞力全开。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DX6291-010
无拘畅动
其他细节
- 落肩接缝设计，结合宽松衣身，营造充裕的活动空间，助力自信畅动，尽享舒适体验
- 厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
