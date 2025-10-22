 
Nike Sportswear 女子T恤 - 黑

Nike Sportswear

女子T恤

¥349

售罄：

此配色当前无货

有时候，一个耐克勾勾就能让你脱颖而出。 Nike Sportswear 女子T恤采用全棉面料，结合超宽松版型，匠心呈现简约却又吸睛的设计，助你随心打造出彩造型，无论是下一场舞赛争锋还是街头秀舞，都能让你自信炸场，舞力全开。


  • 显示颜色：
  • 款式： DX6291-010

无拘畅动

无拘畅动

其他细节

  • 落肩接缝设计，结合宽松衣身，营造充裕的活动空间，助力自信畅动，尽享舒适体验
  • 厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DX6291-010

