Nike Sportswear
女子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子T恤采用宽松版型、加厚面料和以球队为灵感的图案，满足你对复古造型的期待，并且仍然符合当今潮流。
- 显示颜色： 黑曜石色
- 款式： DR9010-451
其他细节
- 宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲舒适效果
- 针织棉料，质感柔软，略带纹理
- T恤整版采用复古水洗设计，塑就备受喜爱的深浅不一色调
产品细节
- 100% 棉
- 印花图案
- 可机洗
