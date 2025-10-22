 
Nike Sportswear 女子T恤 - 黑曜石色

Nike Sportswear

女子T恤

¥299
黑曜石色
大学金

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子T恤采用宽松版型、加厚面料和以球队为灵感的图案，满足你对复古造型的期待，并且仍然符合当今潮流。


  • 显示颜色： 黑曜石色
  • 款式： DR9010-451

其他细节

  • 宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲舒适效果
  • 针织棉料，质感柔软，略带纹理
  • T恤整版采用复古水洗设计，塑就备受喜爱的深浅不一色调

产品细节

  • 100% 棉
  • 印花图案
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。