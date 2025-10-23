Nike Sportswear
婴童工装长裤
¥349
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 婴童工装长裤，畅享探险之旅。 柔软针织面料结合经典工装风范，缔造非凡舒适体验，助力自信应对多种挑战。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DR7904-010
休闲舒适， 工装风范
穿上 Nike Sportswear 婴童工装长裤，畅享探险之旅。 柔软针织面料结合经典工装风范，缔造非凡舒适体验，助力自信应对多种挑战。
其他细节
- 弹性腰部可灵活伸展，塑就舒适贴合感
- 两侧的工装口袋有助于存储钥匙等小物件
- 采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔
产品细节
- 侧边工装口袋
- 61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DR7904-010
