穿上 Nike Sportswear 婴童工装长裤，畅享探险之旅。 柔软针织面料结合经典工装风范，缔造非凡舒适体验，助力自信应对多种挑战。


休闲舒适， 工装风范

其他细节

  • 弹性腰部可灵活伸展，塑就舒适贴合感
  • 两侧的工装口袋有助于存储钥匙等小物件
  • 采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔

产品细节

  • 侧边工装口袋
  • 61% 棉/39% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DR7904-010

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。