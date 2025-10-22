 
Nike Sportswear 婴童T恤和短裤套装 - 君王

Nike Sportswear

婴童T恤和短裤套装

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 婴童套装为小宝贝带来轻松穿搭体验，打造和谐统一的暖天造型，彰显耐克勾风范。 T恤采用针织棉料搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着体验；配套短裤采用柔软法式毛圈面料和弹性腰部设计，营造舒适穿着感受，结合经典版型，令小宝贝在玩耍时畅动自如。


  • 显示颜色： 君王
  • 款式： FQ0564-813

其他细节

两件单品均可分别与小宝贝衣橱里的其他单品搭配穿着

产品细节

  • T恤：100% 棉。短裤：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
