Nike Sportswear 婴童套装为小宝贝带来轻松穿搭体验，打造和谐统一的暖天造型，彰显耐克勾风范。 T恤采用针织棉料搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着体验；配套短裤采用柔软法式毛圈面料和弹性腰部设计，营造舒适穿着感受，结合经典版型，令小宝贝在玩耍时畅动自如。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。