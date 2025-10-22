Nike Sportswear
幼童全长拉链开襟连帽衫
¥329
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 幼童全长拉链开襟连帽衫令孩子尽享舒适感受。柔软法式毛圈面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 剔透白粉
- 款式： DO5600-658
Nike Sportswear
¥329
非凡舒适
Nike Sportswear 幼童全长拉链开襟连帽衫令孩子尽享舒适感受。柔软法式毛圈面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
- 落肩设计，营造休闲自在的穿着体验
- 罗纹袖口与下摆，有效稳固衣身
- 全长拉链开襟设计，可供自主调节
产品细节
- 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。帽里：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 剔透白粉
- 款式： DO5600-658
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。