 
Nike Sportswear 幼童全长拉链开襟连帽衫 - 剔透白粉

Nike Sportswear

幼童全长拉链开襟连帽衫

¥329

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 幼童全长拉链开襟连帽衫令孩子尽享舒适感受。柔软法式毛圈面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 剔透白粉
  • 款式： DO5600-658

Nike Sportswear

¥329

非凡舒适

Nike Sportswear 幼童全长拉链开襟连帽衫令孩子尽享舒适感受。柔软法式毛圈面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。

其他细节

  • 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
  • 落肩设计，营造休闲自在的穿着体验
  • 罗纹袖口与下摆，有效稳固衣身
  • 全长拉链开襟设计，可供自主调节

产品细节

  • 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。帽里：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 剔透白粉
  • 款式： DO5600-658

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。