Nike Sportswear
幼童印花网眼布短袖上衣
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 幼童印花网眼布短袖上衣个性十足，专为喜欢彰显醒目风采的孩子打造。 透气聚酯纤维网眼布面料搭配经典剪裁，塑就常规版型；正面按扣开襟设计，便于叠搭，打造多变造型；两侧下摆开衩设计，营造出色的运动自由度和凉爽舒适感受。
- 显示颜色： 多色
- 款式： FQ0561-902
其他细节
正面按扣开襟设计，便于穿脱和叠搭
产品细节
- 面布：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
