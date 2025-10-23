 
Nike Sportswear 幼童印花网眼布短袖上衣 - 多色

Nike Sportswear

幼童印花网眼布短袖上衣

¥249

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 幼童印花网眼布短袖上衣个性十足，专为喜欢彰显醒目风采的孩子打造。 透气聚酯纤维网眼布面料搭配经典剪裁，塑就常规版型；正面按扣开襟设计，便于叠搭，打造多变造型；两侧下摆开衩设计，营造出色的运动自由度和凉爽舒适感受。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： FQ0561-902

Nike Sportswear

¥249

Nike Sportswear 幼童印花网眼布短袖上衣个性十足，专为喜欢彰显醒目风采的孩子打造。 透气聚酯纤维网眼布面料搭配经典剪裁，塑就常规版型；正面按扣开襟设计，便于叠搭，打造多变造型；两侧下摆开衩设计，营造出色的运动自由度和凉爽舒适感受。

其他细节

正面按扣开襟设计，便于穿脱和叠搭

产品细节

  • 面布：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： FQ0561-902

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。