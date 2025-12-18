Nike Sportswear
幼童梭织薄绒里料工装长裤
¥399
Nike Sportswear 幼童梭织薄绒里料工装长裤采用梭织聚酯纤维混纺面料，富有弹性，令孩子自如畅动、轻松玩乐，堪称衣橱佳选单品。裤腿宽敞大口袋搭配魔术贴粘扣，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合。可搭配不同 Nike 上衣，打造风格协调的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5327-010
Nike Sportswear
¥399
Nike Sportswear 幼童梭织薄绒里料工装长裤采用梭织聚酯纤维混纺面料，富有弹性，令孩子自如畅动、轻松玩乐，堪称衣橱佳选单品。裤腿宽敞大口袋搭配魔术贴粘扣，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合。可搭配不同 Nike 上衣，打造风格协调的造型，与运动鞋相得益彰。
产品细节
- 面布：94% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5327-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。