Nike Sportswear
幼童牛仔工装长裤
¥429
以运动风格焕新演绎衣橱经典单品。Nike Sportswear 幼童牛仔工装长裤采用棉质牛仔布，结合锥形剪裁，打造利落外观；弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合；宽敞工装口袋便于孩子安全收纳小物件。
- 显示颜色： 浅蓝
- 款式： IU5341-434
Nike Sportswear
¥429
以运动风格焕新演绎衣橱经典单品。Nike Sportswear 幼童牛仔工装长裤采用棉质牛仔布，结合锥形剪裁，打造利落外观；弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合；宽敞工装口袋便于孩子安全收纳小物件。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅蓝
- 款式： IU5341-434
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。