 
Nike Sportswear 幼童牛仔工装长裤 - 浅蓝

幼童牛仔工装长裤

以运动风格焕新演绎衣橱经典单品。Nike Sportswear 幼童牛仔工装长裤采用棉质牛仔布，结合锥形剪裁，打造利落外观；弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合；宽敞工装口袋便于孩子安全收纳小物件。


Nike Sportswear

¥429

以运动风格焕新演绎衣橱经典单品。Nike Sportswear 幼童牛仔工装长裤采用棉质牛仔布，结合锥形剪裁，打造利落外观；弹性腰部搭配内置抽绳，舒适贴合；宽敞工装口袋便于孩子安全收纳小物件。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅蓝
  • 款式： IU5341-434

