 
Nike Sportswear 幼童针织斜纹提花圆领上衣 - 麻黄/白色/黑/黑

Nike Sportswear

幼童针织斜纹提花圆领上衣

21% 折让
麻黄/白色/黑/黑
浅柠色/绿色/浅柠色

这款圆领上衣非凡舒适，兼具实用性。Nike Sportswear 幼童针织斜纹提花圆领上衣采用棉混纺斜纹面料，结合休闲剪裁，可轻松内搭背心或T恤，缔造出众包覆效果；插肩设计，塑就利落穿着感；胸前配有拉链口袋，可用于存放孩子的小物件。


  • 显示颜色： 麻黄/白色/黑/黑
  • 款式： IU5325-200

Nike Sportswear

21% 折让

这款圆领上衣非凡舒适，兼具实用性。Nike Sportswear 幼童针织斜纹提花圆领上衣采用棉混纺斜纹面料，结合休闲剪裁，可轻松内搭背心或T恤，缔造出众包覆效果；插肩设计，塑就利落穿着感；胸前配有拉链口袋，可用于存放孩子的小物件。

产品细节

  • 面布：77% 棉/21% 聚酯纤维/2% 氨纶。罗纹：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻黄/白色/黑/黑
  • 款式： IU5325-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。