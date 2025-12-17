这款圆领上衣非凡舒适，兼具实用性。Nike Sportswear 幼童针织斜纹提花圆领上衣采用棉混纺斜纹面料，结合休闲剪裁，可轻松内搭背心或T恤，缔造出众包覆效果；插肩设计，塑就利落穿着感；胸前配有拉链口袋，可用于存放孩子的小物件。

