Nike Sportswear
幼童长裤
¥195
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 幼童长裤采用厚实针织面料，巧搭弹性裤管口设计，塑就个性专属外观，让小宝贝尽显运动魅力。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HA5019-023
日常基本款，乐享舒适
Nike Sportswear 幼童长裤采用厚实针织面料，巧搭弹性裤管口设计，塑就个性专属外观，让小宝贝尽显运动魅力。
其他细节
- 厚实针织面料，柔软透气
- 罗纹裤管口，舒适贴合
- 包边弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合感
产品细节
- 面布：100% 棉
- 可机洗
