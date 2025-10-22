 
Nike Sportswear 幼童长裤 - 黑

Nike Sportswear

幼童长裤

¥195

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 幼童长裤采用厚实针织面料，巧搭弹性裤管口设计，塑就个性专属外观，让小宝贝尽显运动魅力。


  • 显示颜色：
  • 款式： HA5019-023

日常基本款，乐享舒适

其他细节

  • 厚实针织面料，柔软透气
  • 罗纹裤管口，舒适贴合
  • 包边弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合感

产品细节

  • 面布：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。