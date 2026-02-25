Nike Sportswear
情人节系列女子 Oversize 风教练夹克
17% 折让
Nike Sportswear 情人节系列女子 Oversize 风教练夹克采用合成革面料，挺括耐穿，造型出众。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。弹性下摆和袖口设计，为超宽松版型增添层次感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ8170-133
产品细节
- 印花标志
- 按扣开襟设计
- 插手口袋
- 面料：合成革。里料：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
