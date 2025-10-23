Nike Sportswear
男子保暖加绒里料夹克
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子保暖加绒里料夹克采用合成材质填充物，结合加绒里料，有助提升保暖效果，减少滞重感。大号按扣插手口袋可供安全收纳手机、钥匙和卡片。优质细节设计，塑就经典 Nike 外观。
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/深藏青
- 款式： DJ0434-410
合成材质填充，轻盈保暖
柔软里料，质感出众
衣身和风帽搭配加绒里料，质地柔软，令你在寒冷天气中也能畅享温暖舒适感受。
优质细节
胸前饰有凸起硅胶贴片，塑就出众外观。
合成材质填充
采用合成材质填充物，轻盈保暖。结合方形绗缝设计，有助锁住热量。
产品细节
- 按扣插手口袋
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
