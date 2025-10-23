 
Nike Sportswear 男子保暖加绒里料夹克 - 深藏青/深藏青/深藏青

Nike Sportswear

男子保暖加绒里料夹克

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子保暖加绒里料夹克采用合成材质填充物，结合加绒里料，有助提升保暖效果，减少滞重感。大号按扣插手口袋可供安全收纳手机、钥匙和卡片。优质细节设计，塑就经典 Nike 外观。


  • 显示颜色： 深藏青/深藏青/深藏青
  • 款式： DJ0434-410

Nike Sportswear

¥899

合成材质填充，轻盈保暖

柔软里料，质感出众

衣身和风帽搭配加绒里料，质地柔软，令你在寒冷天气中也能畅享温暖舒适感受。

优质细节

胸前饰有凸起硅胶贴片，塑就出众外观。

合成材质填充

采用合成材质填充物，轻盈保暖。结合方形绗缝设计，有助锁住热量。

产品细节

  • 按扣插手口袋
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
