Nike Sportswear 男子全长拉链开襟连帽衫焕新演绎衣橱优选单品，助你在寒冬季节温暖有型。加绒面料温暖舒适，搭配匠心排布的梭织覆面，塑就混合纹理效果。

摇粒绒面料，提供出色温暖效果，为你的衣橱再添御寒单品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。