 
Nike Sportswear 男子全长拉链开襟连帽衫 - 沼泽暮光黄/荧光黄

Nike Sportswear

男子全长拉链开襟连帽衫

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子全长拉链开襟连帽衫焕新演绎衣橱优选单品，助你在寒冬季节温暖有型。加绒面料温暖舒适，搭配匠心排布的梭织覆面，塑就混合纹理效果。


  • 显示颜色： 沼泽暮光黄/荧光黄
  • 款式： DM1220-380

柔软面料，温暖舒适

厚实面料

摇粒绒面料，提供出色温暖效果，为你的衣橱再添御寒单品。

简约利落

袖口、风帽和正面口袋采用弹性包边设计，打造简约利落外观。

松紧绳栓扣

下摆搭配栓扣，可供自行调节贴合度。

产品细节

  • 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。