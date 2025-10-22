Nike Sportswear
男子全长拉链开襟连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子全长拉链开襟连帽衫焕新演绎衣橱优选单品，助你在寒冬季节温暖有型。加绒面料温暖舒适，搭配匠心排布的梭织覆面，塑就混合纹理效果。
- 显示颜色： 沼泽暮光黄/荧光黄
- 款式： DM1220-380
柔软面料，温暖舒适
厚实面料
摇粒绒面料，提供出色温暖效果，为你的衣橱再添御寒单品。
简约利落
袖口、风帽和正面口袋采用弹性包边设计，打造简约利落外观。
松紧绳栓扣
下摆搭配栓扣，可供自行调节贴合度。
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
