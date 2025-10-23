 
Nike Sportswear 男子加绒长裤 - 黑

Nike Sportswear

男子加绒长裤

¥449
黑
暗灰

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子加绒长裤是一款衣橱主打单品，采用柔软舒适的针织面料搭配经典外观，带来适合日常穿搭的高质感外观。


  • 显示颜色：
  • 款式： DJ4124-010

休闲舒适，衣橱经典

Nike Sportswear 男子加绒长裤是一款衣橱主打单品，采用柔软舒适的针织面料搭配经典外观，带来适合日常穿搭的高质感外观。

其他细节

  • 内里加绒面料，柔软舒适
  • 罗纹裤管口设计，带来经典慢跑长裤外观，秀出你的运动鞋

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DJ4124-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

