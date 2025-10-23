Nike Sportswear
男子加绒长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子加绒长裤是一款衣橱主打单品，采用柔软舒适的针织面料搭配经典外观，带来适合日常穿搭的高质感外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ4124-010
Nike Sportswear
¥449
休闲舒适，衣橱经典
其他细节
- 内里加绒面料，柔软舒适
- 罗纹裤管口设计，带来经典慢跑长裤外观，秀出你的运动鞋
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 侧边口袋和后身口袋
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
