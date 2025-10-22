 
Nike Sportswear 男子印花针织长裤 - 红杉绿/红杉绿/红杉绿/白色

Nike Sportswear

男子印花针织长裤

¥649

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear 男子印花针织长裤，彰显你对运动的热爱。采用针织面料，专为温暖天气设计，适合日常穿着。图案灵感源自专为运动员和员工设计的球队款式，塑就专属外观。


  • 显示颜色： 红杉绿/红杉绿/红杉绿/白色
  • 款式： DM6553-355

Nike Sportswear

¥649

TECH FLEECE 简约格调

更衣室风格

该系列的图案印花灵感源自专为 NBA 精英运动员和员工匠心制作的原型、样品和球队装备。

适合暖天的 Tech Fleece 面料

顺滑针织面料，是暖天穿着的理想之选。

贴合细节

该长裤采用修身版型，小腿部位融入锥形剪裁。罗纹裤管口打造利落外观，尽显运动鞋魅力。膝盖和腿部采用立体剪裁，勾勒自然身型，令你畅动无拘。

其他细节

  • 右髋设有拉链口袋，为手机、钱包和钥匙提供安全存储空间
  • 弹性腰部搭配抽绳设计，打造个性化舒适贴合体验
  • 正面插手口袋提供额外储物空间，可收纳小物件
  • 后侧臀部绣有 Nike 地址

产品细节

  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 面料：71% 棉/29% 聚酯纤维。前片口袋：100% 棉。侧边口袋（手心侧）：100% 棉。侧边口袋（手背侧）：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
