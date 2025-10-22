穿上 Nike Sportswear 男子印花针织长裤，彰显你对运动的热爱。采用针织面料，专为温暖天气设计，适合日常穿着。图案灵感源自专为运动员和员工设计的球队款式，塑就专属外观。

该系列的图案印花灵感源自专为 NBA 精英运动员和员工匠心制作的原型、样品和球队装备。

