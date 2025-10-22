Nike Sportswear
男子印花针织长裤
¥649
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 男子印花针织长裤，彰显你对运动的热爱。采用针织面料，专为温暖天气设计，适合日常穿着。图案灵感源自专为运动员和员工设计的球队款式，塑就专属外观。
- 显示颜色： 红杉绿/红杉绿/红杉绿/白色
- 款式： DM6553-355
TECH FLEECE 简约格调
更衣室风格
该系列的图案印花灵感源自专为 NBA 精英运动员和员工匠心制作的原型、样品和球队装备。
适合暖天的 Tech Fleece 面料
顺滑针织面料，是暖天穿着的理想之选。
贴合细节
该长裤采用修身版型，小腿部位融入锥形剪裁。罗纹裤管口打造利落外观，尽显运动鞋魅力。膝盖和腿部采用立体剪裁，勾勒自然身型，令你畅动无拘。
其他细节
- 右髋设有拉链口袋，为手机、钱包和钥匙提供安全存储空间
- 弹性腰部搭配抽绳设计，打造个性化舒适贴合体验
- 正面插手口袋提供额外储物空间，可收纳小物件
- 后侧臀部绣有 Nike 地址
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 面料：71% 棉/29% 聚酯纤维。前片口袋：100% 棉。侧边口袋（手心侧）：100% 棉。侧边口袋（手背侧）：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
