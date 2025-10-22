Nike Sportswear
男子圆领上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子圆领上衣采用匠心打造，衣袖和衣身结合（以精选配色打造的）撞色设计，焕新演绎时尚常备单品。这款上衣采用起绒结构，是寒冷天气中的理想叠搭之选。
- 显示颜色： 黑/银河绿/红杉绿/红杉绿
- 款式： CZ9967-011
衣橱易搭单品
针织面料，内里起绒
舒适面料经起绒处理，质感柔软。
舒适贴合
罗纹下摆和袖口，有助御寒温暖。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
