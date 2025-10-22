 
Nike Sportswear 男子圆领上衣 - 黑/银河绿/红杉绿/红杉绿

Nike Sportswear

男子圆领上衣

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子圆领上衣采用匠心打造，衣袖和衣身结合（以精选配色打造的）撞色设计，焕新演绎时尚常备单品。这款上衣采用起绒结构，是寒冷天气中的理想叠搭之选。


  • 显示颜色： 黑/银河绿/红杉绿/红杉绿
  • 款式： CZ9967-011

Nike Sportswear

¥399

衣橱易搭单品

Nike Sportswear 男子圆领上衣采用匠心打造，衣袖和衣身结合（以精选配色打造的）撞色设计，焕新演绎时尚常备单品。这款上衣采用起绒结构，是寒冷天气中的理想叠搭之选。

针织面料，内里起绒

舒适面料经起绒处理，质感柔软。

舒适贴合

罗纹下摆和袖口，有助御寒温暖。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/银河绿/红杉绿/红杉绿
  • 款式： CZ9967-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。