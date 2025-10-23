 
Nike Sportswear 男子圆领起绒上衣 - 黑/黑

男子圆领起绒上衣

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子圆领起绒上衣采用柔软起绒面料，巧搭宽松版型，打造休闲单品，助你应对寒冷天气。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CZ2362-010

起绒面料，趣味甄选

柔软出众，舒适贴合

反面起绒的针织面料，质感柔软，顺滑亲肤。 弹性罗纹袖口和下摆，锁定贴合。

表情元素，混搭风范

刺绣贴片设计将表情符号的无忧风范注入 Nike Air 风尚。

安心收纳

背面设置拉链口袋，便于安全地收纳钱包、钥匙或手机。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：84% 棉/16% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 可机洗
