Nike Sportswear
男子圆领起绒上衣
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子圆领起绒上衣采用柔软起绒面料，巧搭宽松版型，打造休闲单品，助你应对寒冷天气。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CZ2362-010
Nike Sportswear
¥699
起绒面料，趣味甄选
Nike Sportswear 男子圆领起绒上衣采用柔软起绒面料，巧搭宽松版型，打造休闲单品，助你应对寒冷天气。
柔软出众，舒适贴合
反面起绒的针织面料，质感柔软，顺滑亲肤。 弹性罗纹袖口和下摆，锁定贴合。
表情元素，混搭风范
刺绣贴片设计将表情符号的无忧风范注入 Nike Air 风尚。
安心收纳
背面设置拉链口袋，便于安全地收纳钱包、钥匙或手机。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：84% 棉/16% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CZ2362-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。