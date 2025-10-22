 
Nike Sportswear 男子套头连帽衫 - 深藏青

Nike Sportswear

男子套头连帽衫

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子套头连帽衫质感柔软，舒适非凡，是日常穿搭的理想之选。 这款连帽衫采用加绒针织面料，打造轻盈顺滑的温暖穿着体验。 后身饰有独特耐克勾勾图案，缔造时尚造型。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DX1090-410

Nike Sportswear

¥449

Nike Sportswear 男子套头连帽衫质感柔软，舒适非凡，是日常穿搭的理想之选。 这款连帽衫采用加绒针织面料，打造轻盈顺滑的温暖穿着体验。 后身饰有独特耐克勾勾图案，缔造时尚造型。

其他细节

  • 针织面料，内里加绒，缔造轻盈舒适感受
  • 风帽搭配抽绳，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果
  • 罗纹下摆和袖口，可随身体动作自如伸展，帮助稳固衣身

产品细节

  • 袋鼠式口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DX1090-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。