Nike Sportswear 男子套头连帽衫质感柔软，舒适非凡，是日常穿搭的理想之选。 这款连帽衫采用加绒针织面料，打造轻盈顺滑的温暖穿着体验。 后身饰有独特耐克勾勾图案，缔造时尚造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。