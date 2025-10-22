Nike Sportswear
男子套头连帽衫
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子套头连帽衫质感柔软，舒适非凡，是日常穿搭的理想之选。 这款连帽衫采用加绒针织面料，打造轻盈顺滑的温暖穿着体验。 后身饰有独特耐克勾勾图案，缔造时尚造型。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： DX1090-410
Nike Sportswear 男子套头连帽衫质感柔软，舒适非凡，是日常穿搭的理想之选。 这款连帽衫采用加绒针织面料，打造轻盈顺滑的温暖穿着体验。 后身饰有独特耐克勾勾图案，缔造时尚造型。
其他细节
- 针织面料，内里加绒，缔造轻盈舒适感受
- 风帽搭配抽绳，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果
- 罗纹下摆和袖口，可随身体动作自如伸展，帮助稳固衣身
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
