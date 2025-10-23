Nike Sportswear
男子工装长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子工装长裤将街头风尚融入经典实用设计。采用轻盈弹性面料结合锥形剪裁，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV9301-010
Nike Sportswear
¥599
时尚外观和实用设计相结合
轻盈舒适
双向弹性梭织面料，轻盈舒适且易于穿脱。
工装风格收纳
左侧工装口袋侧边配有拉链口袋，方便储物。
标准版型
锥形裤腿设计，塑就利落流线外观。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋：80% 聚酯纤维/20% 棉。
- 可机洗
