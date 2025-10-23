 
Nike Sportswear 男子工装长裤将街头风尚融入经典实用设计。采用轻盈弹性面料结合锥形剪裁，塑就非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： CV9301-010

时尚外观和实用设计相结合

轻盈舒适

双向弹性梭织面料，轻盈舒适且易于穿脱。

工装风格收纳

左侧工装口袋侧边配有拉链口袋，方便储物。

标准版型

锥形裤腿设计，塑就利落流线外观。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋：80% 聚酯纤维/20% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CV9301-010

