 
Nike Sportswear 男子扎染T恤 - 浅薄荷绿/波罗的海蓝/酸橙青

会员限定

Nike Sportswear

男子扎染T恤

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子扎染T恤采用趣味扎染设计，令你笑逐颜开。厚实棉料结合宽松版型，塑就出众结构感，打造休闲穿搭的理想之选。笑脸耐克勾勾标志，感染身边人。


  • 显示颜色： 浅薄荷绿/波罗的海蓝/酸橙青
  • 款式： DX7849-369

其他细节

  • 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
  • 轻微落肩设计，营造舒适自信的穿着体验
  • 整版扎染设计，为经典 Swoosh 标志增添 DIY 美感

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。