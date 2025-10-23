会员限定
Nike Sportswear
男子扎染T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子扎染T恤采用趣味扎染设计，令你笑逐颜开。厚实棉料结合宽松版型，塑就出众结构感，打造休闲穿搭的理想之选。笑脸耐克勾勾标志，感染身边人。
- 显示颜色： 浅薄荷绿/波罗的海蓝/酸橙青
- 款式： DX7849-369
Nike Sportswear
¥349
Nike Sportswear 男子扎染T恤采用趣味扎染设计，令你笑逐颜开。厚实棉料结合宽松版型，塑就出众结构感，打造休闲穿搭的理想之选。笑脸耐克勾勾标志，感染身边人。
其他细节
- 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
- 轻微落肩设计，营造舒适自信的穿着体验
- 整版扎染设计，为经典 Swoosh 标志增添 DIY 美感
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅薄荷绿/波罗的海蓝/酸橙青
- 款式： DX7849-369
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。