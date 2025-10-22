 
Nike Sportswear 男子摇粒绒连帽衫 - 黑

Nike Sportswear

男子摇粒绒连帽衫

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子摇粒绒连帽衫采用温暖的摇粒绒面料结合梭织覆面，灵感源自经典户外服装，打造冬季衣橱里的佳选单品。


  • 显示颜色：
  • 款式： DJ4139-010

温暖出众，应对寒冬

Nike Sportswear 男子摇粒绒连帽衫采用温暖的摇粒绒面料结合梭织覆面，灵感源自经典户外服装，打造冬季衣橱里的佳选单品。

其他细节

  • 摇粒绒面料，带来温暖舒适的穿着体验
  • 罗纹设计帮助应对寒冷，锁住身体热量 风帽栓扣打造可调节的包覆效果
  • 覆面增添视觉趣味，打造时尚运动风格美感

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DJ4139-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。