Nike Sportswear
男子摇粒绒连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子摇粒绒连帽衫采用温暖的摇粒绒面料结合梭织覆面，灵感源自经典户外服装，打造冬季衣橱里的佳选单品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ4139-010
温暖出众，应对寒冬
Nike Sportswear 男子摇粒绒连帽衫采用温暖的摇粒绒面料结合梭织覆面，灵感源自经典户外服装，打造冬季衣橱里的佳选单品。
其他细节
- 摇粒绒面料，带来温暖舒适的穿着体验
- 罗纹设计帮助应对寒冷，锁住身体热量 风帽栓扣打造可调节的包覆效果
- 覆面增添视觉趣味，打造时尚运动风格美感
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
