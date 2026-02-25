 
Nike Sportswear 男子教练夹克 - 浅英国褐

Nike Sportswear

男子教练夹克

27% 折让
浅英国褐
军裤卡其

Nike Sportswear 男子教练夹克采用宽松版型，塑就休闲外观，可供轻松叠搭。厚实斜纹布和梭织里料，质感舒适且富有结构感。配色 281 为情人节系列精选配色。


  • 显示颜色： 浅英国褐
  • 款式： IQ3974-281

其他细节

  • 斜纹布面料，舒适非凡
  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 正面按扣开襟设计，打造百搭造型

产品细节

  • 面料：74% 棉/26% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 口袋设计
  • 必要时用湿布清洁
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品的外层斜纹布采用了打蜡设计，赋予面料独特的质感与外观。因其特殊工艺，外层面料触碰到较为尖锐的物品时可能会出现划痕，在穿着和日常保养时需多加呵护和小心，请勿水洗或机洗。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。