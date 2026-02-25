Nike Sportswear
男子教练夹克
27% 折让
Nike Sportswear 男子教练夹克采用宽松版型，塑就休闲外观，可供轻松叠搭。厚实斜纹布和梭织里料，质感舒适且富有结构感。配色 281 为情人节系列精选配色。
- 显示颜色： 浅英国褐
- 款式： IQ3974-281
其他细节
- 斜纹布面料，舒适非凡
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 正面按扣开襟设计，打造百搭造型
产品细节
- 面料：74% 棉/26% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 口袋设计
- 必要时用湿布清洁
