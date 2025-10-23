 
Nike Sportswear 男子无衬里夹克 - 冷灰/白色/黑/白色

¥599
冷灰/白色/黑/白色
煤黑/黑/灰黑/白色
浅清透蓝/深藏青/椒红/大学金

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子无衬里夹克巧妙融合复古运动风与现代活力。该夹克自经典设计中汲取灵感，采用轻盈起皱梭织面料搭配拉链开襟，结合复古风范与现代结构，点缀精致细节，打造精选时髦单品。


Nike Sportswear

运动风，未来范

Nike Sportswear 男子无衬里夹克巧妙融合复古运动风与现代活力。该夹克自经典设计中汲取灵感，采用轻盈起皱梭织面料搭配拉链开襟，结合复古风范与现代结构，点缀精致细节，打造精选时髦单品。

轻盈无衬里设计

该夹克灵感源于经典 Nike 风格，采用轻盈起皱梭织面料打造无衬里设计，塑就百搭时尚风范。

印花和刺绣细节

后身叠层印花，为复古单品增添别致 DIY 风格。胸部饰有刺绣 Futura 标志，彰显经典 Nike 风范。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷灰/白色/黑/白色
  • 款式： DD6171-065

