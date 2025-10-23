Nike Sportswear
男子无衬里夹克
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子无衬里夹克巧妙融合复古运动风与现代活力。该夹克自经典设计中汲取灵感，采用轻盈起皱梭织面料搭配拉链开襟，结合复古风范与现代结构，点缀精致细节，打造精选时髦单品。
- 显示颜色： 冷灰/白色/黑/白色
- 款式： DD6171-065
Nike Sportswear
¥599
运动风，未来范
轻盈无衬里设计
该夹克灵感源于经典 Nike 风格，采用轻盈起皱梭织面料打造无衬里设计，塑就百搭时尚风范。
印花和刺绣细节
后身叠层印花，为复古单品增添别致 DIY 风格。胸部饰有刺绣 Futura 标志，彰显经典 Nike 风范。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 锦纶
- 可机洗
