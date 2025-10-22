 
Nike Sportswear 男子梭织工装长裤 - 黑

男子梭织工装长裤

售罄：

此配色当前无货

  • 显示颜色：
Nike Sportswear

¥649

梭织工装，蓄势待发

Nike Sportswear 男子梭织工装长裤采用轻盈梭织面料，结合锥形裤筒设计。裤筒搭配叠层图案，为经典图案注入新意。

舒适非凡，随心畅行

轻盈梭织面料，助你保持凉爽舒适，从容应对日常挑战。

灵活调节

裤管口配有弹性抽绳，助你打造个性化风格。弹性腰部搭配可调节抽绳，方便在运动期间自主调节贴合度。

其他细节

按扣大口袋为基本随身物品提供安全收纳空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：62% 棉/38% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DD0887-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

