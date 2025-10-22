Nike Sportswear
男子梭织工装长裤
¥649
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子梭织工装长裤采用轻盈梭织面料，结合锥形裤筒设计。裤筒搭配叠层图案，为经典图案注入新意。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD0887-010
Nike Sportswear
梭织工装，蓄势待发
舒适非凡，随心畅行
轻盈梭织面料，助你保持凉爽舒适，从容应对日常挑战。
灵活调节
裤管口配有弹性抽绳，助你打造个性化风格。弹性腰部搭配可调节抽绳，方便在运动期间自主调节贴合度。
其他细节
按扣大口袋为基本随身物品提供安全收纳空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：62% 棉/38% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
