Nike Sportswear
男子梭织工装长裤
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子梭织工装长裤为你打造独特格调。采用柔软梭织塔夫绸面料结合标准版型设计，让你舒适畅动。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： DJ8037-440
经典工装，休闲版型
多口袋设计
工装口袋搭配正面拉链口袋，便于安全存储基本物件。
实用元素
弹性腰部搭配抽绳，可随心调节贴合效果。
专属造型
裤管口融入弹性抽绳，舒适贴合。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
