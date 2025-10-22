 
Nike Sportswear 男子梭织工装长裤 - 深藏青

Nike Sportswear 男子梭织工装长裤为你打造独特格调。采用柔软梭织塔夫绸面料结合标准版型设计，让你舒适畅动。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DJ8037-440

Nike Sportswear

经典工装，休闲版型

Nike Sportswear 男子梭织工装长裤为你打造独特格调。采用柔软梭织塔夫绸面料结合标准版型设计，让你舒适畅动。

多口袋设计

工装口袋搭配正面拉链口袋，便于安全存储基本物件。

实用元素

弹性腰部搭配抽绳，可随心调节贴合效果。

专属造型

裤管口融入弹性抽绳，舒适贴合。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DJ8037-440

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。