Nike Sportswear 男子梭织短裤从二维世界汲取灵感。采用活泼配色和新颖标志，令你同漫画人物一样充满活力。外置口袋结合 2 个正面插手口袋，可供安全存放手机、钱包和钥匙。


二维灵感，立体风范

其他细节

  • 弹性腰部结合抽绳设计，打造专属舒适贴合感
  • 右腿正面口袋采用魔术贴粘扣，左腿正面搭配拉链大口袋，提供额外收纳空间
  • 梭织面料柔软顺滑，随行而动

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
