Nike Sportswear
男子梭织短裤
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子梭织短裤从二维世界汲取灵感。采用活泼配色和新颖标志，令你同漫画人物一样充满活力。外置口袋结合 2 个正面插手口袋，可供安全存放手机、钱包和钥匙。
- 显示颜色： 黑/游戏宝蓝
- 款式： DM7919-011
Nike Sportswear
¥549
二维灵感，立体风范
Nike Sportswear 男子梭织短裤从二维世界汲取灵感。采用活泼配色和新颖标志，令你同漫画人物一样充满活力。外置口袋结合 2 个正面插手口袋，可供安全存放手机、钱包和钥匙。
其他细节
- 弹性腰部结合抽绳设计，打造专属舒适贴合感
- 右腿正面口袋采用魔术贴粘扣，左腿正面搭配拉链大口袋，提供额外收纳空间
- 梭织面料柔软顺滑，随行而动
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/游戏宝蓝
- 款式： DM7919-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。