Nike Sportswear 男子梭织长裤采用起皱面料，搭配网眼布衬里设计，缔造轻盈舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： CJ4565-010

起皱面料，舒适体验

Nike Sportswear 男子梭织长裤采用起皱面料，搭配网眼布衬里设计，缔造轻盈舒适的穿着体验。

轻盈舒适

顺滑面料呈现起皱外观，搭配网眼布里料设计。

稳固贴合

弹性腰部和裤管口设计，塑就稳固贴合感。

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 宽松版型，结合宽大剪裁
  • 面料：100% 锦纶。网眼布里料：100% 聚酯纤维。裤管下部里料：100% 锦纶。
  • 可机洗
