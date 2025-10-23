Nike Sportswear
男子梭织长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子梭织长裤采用起皱面料，搭配网眼布衬里设计，缔造轻盈舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： CJ4565-010
起皱面料，舒适体验
轻盈舒适
顺滑面料呈现起皱外观，搭配网眼布里料设计。
稳固贴合
弹性腰部和裤管口设计，塑就稳固贴合感。
产品细节
- 侧边口袋设计
- 宽松版型，结合宽大剪裁
- 面料：100% 锦纶。网眼布里料：100% 聚酯纤维。裤管下部里料：100% 锦纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
