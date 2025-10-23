 
Nike Sportswear 男子橄榄球翻领T恤 - 黑/白色/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子橄榄球翻领T恤质感厚实，风格出众。从鏖战所穿球衣中汲取设计灵感，采用厚实针织面料，专为橄榄球赛场打造。斜纹衣领搭配前襟设计，为整体造型锦上添花。


Nike Sportswear

¥399

全新造型，亮相赛场

Nike Sportswear 男子橄榄球翻领T恤质感厚实，风格出众。从鏖战所穿球衣中汲取设计灵感，采用厚实针织面料，专为橄榄球赛场打造。斜纹衣领搭配前襟设计，为整体造型锦上添花。

厚实针织面料

厚实面料，塑就出众质感。

衣领搭配前襟

衣领和前襟塑就纯正橄榄球风范，搭配纽扣，点亮全身造型。

刺绣 Futura 图案

刺绣 Futura 图案，增添纹理效果，传承经典 Nike 风范。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DD4713-010

