Nike Sportswear
男子橄榄球翻领T恤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子橄榄球翻领T恤质感厚实，风格出众。从鏖战所穿球衣中汲取设计灵感，采用厚实针织面料，专为橄榄球赛场打造。斜纹衣领搭配前襟设计，为整体造型锦上添花。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD4713-010
Nike Sportswear
¥399
全新造型，亮相赛场
Nike Sportswear 男子橄榄球翻领T恤质感厚实，风格出众。从鏖战所穿球衣中汲取设计灵感，采用厚实针织面料，专为橄榄球赛场打造。斜纹衣领搭配前襟设计，为整体造型锦上添花。
厚实针织面料
厚实面料，塑就出众质感。
衣领搭配前襟
衣领和前襟塑就纯正橄榄球风范，搭配纽扣，点亮全身造型。
刺绣 Futura 图案
刺绣 Futura 图案，增添纹理效果，传承经典 Nike 风范。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD4713-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。