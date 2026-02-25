Nike Sportswear
男子法式毛圈圆领运动衫
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子法式毛圈圆领运动衫缔造经典舒适感受，左袖口饰有 Nike Campus 标志，彰显隽永风范。采用柔软法式毛圈面料，适合日常穿着。
- 显示颜色： 佛得角芦荟绿/深藏青/佛得角芦荟绿
- 款式： FZ4729-399
产品细节
- 罗纹下摆和袖口
- 刺绣标志
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
