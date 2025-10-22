Nike Sportswear
男子满分T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤，成就日常挚爱之选。宽松版型搭配精致耐克勾标志，简约低调，休闲舒适。
- 显示颜色： 牛津粉
- 款式： FJ7725-601
其他细节
- 宽松版型结合落肩设计，为胸部和肩部带来充裕活动空间，营造休闲外观
- 厚实棉质针织面料呈现垂坠挺括外观，倍添厚实质感和利落风范
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
