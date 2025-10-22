 
Nike Sportswear 男子满分T恤 - 牛津粉

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子T恤，成就日常挚爱之选。宽松版型搭配精致耐克勾标志，简约低调，休闲舒适。


Nike Sportswear

¥299

Nike Sportswear 男子T恤，成就日常挚爱之选。宽松版型搭配精致耐克勾标志，简约低调，休闲舒适。

其他细节

  • 宽松版型结合落肩设计，为胸部和肩部带来充裕活动空间，营造休闲外观
  • 厚实棉质针织面料呈现垂坠挺括外观，倍添厚实质感和利落风范

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 牛津粉
  • 款式： FJ7725-601

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。