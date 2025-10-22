Nike Sportswear
男子短裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子短裤忠实承袭 90 年代中期足球短裤风格，让你的美好品质焕发光芒。柔软针织面料上身舒适，巧搭印花设计，右腿饰有 6 大美好品质元素。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CT9371-100
Nike Sportswear
¥499
让美好闪耀光芒
其他细节
- 针织面料柔软舒适，适合日常穿着
- 网眼布里料，提升透气性
- 弹性腰部搭配抽绳设计，舒适贴合
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 口袋设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
