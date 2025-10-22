 
Nike Sportswear 男子短裤忠实承袭 90 年代中期足球短裤风格，让你的美好品质焕发光芒。柔软针织面料上身舒适，巧搭印花设计，右腿饰有 6 大美好品质元素。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CT9371-100

让美好闪耀光芒

其他细节

  • 针织面料柔软舒适，适合日常穿着
  • 网眼布里料，提升透气性
  • 弹性腰部搭配抽绳设计，舒适贴合

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 口袋设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
