 
Nike Sportswear 男子翻领T恤 - 黑

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子翻领T恤作为经典运动装，同时具有时尚风范，助你提升日常造型格调。图案灵感源自二维世界，结合动感撞色设计，令你同漫画人物一样充满清新活力。


  • 显示颜色：
  • 款式： DM7918-010

日常风范，升级演绎

其他细节

  • 棉质面料，柔软舒适
  • 翻折领与双扣式前襟，展现经典造型
  • 醒目撞色，演绎出色外观

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
