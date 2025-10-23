Nike Sportswear
男子翻领T恤
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子翻领T恤作为经典运动装，同时具有时尚风范，助你提升日常造型格调。图案灵感源自二维世界，结合动感撞色设计，令你同漫画人物一样充满清新活力。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DM7918-010
日常风范，升级演绎
其他细节
- 棉质面料，柔软舒适
- 翻折领与双扣式前襟，展现经典造型
- 醒目撞色，演绎出色外观
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
