Nike Sportswear
男子翻领T恤
¥499
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 男子翻领T恤，为乌云密布的日子带来阳光和慰藉。 宽松版型结合柔软棉混纺面料，营造无忧无虑的度假氛围，塑就日常舒适佳选。
- 显示颜色： 胡桃黄
- 款式： DM5033-204
沐浴阳光
休闲自信
针织面料，缔造舒适非凡的日常穿着体验。
活力日常
整版花卉图案，质感顺滑，活力满满。 胸前饰以刺绣 Futura 标志。
翻领T恤款式
垂坠式下摆设计，提升包覆效果。 翻领搭配两扣式前襟设计，塑就出众外观。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
