 
Nike Sportswear 男子翻领T恤 - 胡桃黄

Nike Sportswear

男子翻领T恤

¥499

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear 男子翻领T恤，为乌云密布的日子带来阳光和慰藉。 宽松版型结合柔软棉混纺面料，营造无忧无虑的度假氛围，塑就日常舒适佳选。


  • 显示颜色： 胡桃黄
  • 款式： DM5033-204

Nike Sportswear

¥499

沐浴阳光

穿上 Nike Sportswear 男子翻领T恤，为乌云密布的日子带来阳光和慰藉。 宽松版型结合柔软棉混纺面料，营造无忧无虑的度假氛围，塑就日常舒适佳选。

休闲自信

针织面料，缔造舒适非凡的日常穿着体验。

活力日常

整版花卉图案，质感顺滑，活力满满。 胸前饰以刺绣 Futura 标志。

翻领T恤款式

垂坠式下摆设计，提升包覆效果。 翻领搭配两扣式前襟设计，塑就出众外观。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 胡桃黄
  • 款式： DM5033-204

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。