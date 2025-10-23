Nike Sportswear
男子起绒套头连帽衫
Nike Sportswear 男子起绒套头连帽衫采用柔软起绒面料，融入休闲街头风格，打造经典舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 大学金
- 款式： CJ4776-739
经典舒适，街头风范
柔软舒适
针织面料反面经过起绒处理，塑就柔软舒适的穿着感受。
可调包覆效果
抽绳风帽设计，打造可调式包覆效果。
JDI 风格
胸部缝有大号“Just Do It.”贴片。
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
