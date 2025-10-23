 
Nike Sportswear 男子起绒套头连帽衫 - 大学金

Nike Sportswear

男子起绒套头连帽衫

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子起绒套头连帽衫采用柔软起绒面料，融入休闲街头风格，打造经典舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 大学金
  • 款式： CJ4776-739

Nike Sportswear

¥449

经典舒适，街头风范

柔软舒适

针织面料反面经过起绒处理，塑就柔软舒适的穿着感受。

可调包覆效果

抽绳风帽设计，打造可调式包覆效果。

JDI 风格

胸部缝有大号“Just Do It.”贴片。

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。