 
Nike Sportswear 男子起绒长裤 - 黑

男子起绒长裤

¥599

Nike Sportswear 男子起绒长裤采用起绒面料结合标准版型，塑就舒适穿着体验，为日常穿搭带来理想之选。腿部正面绣有经典 Nike 标志，彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。


  显示颜色：
  款式： DJ4861-010

经典款式，SWOOSH 热爱

Nike Sportswear 男子起绒长裤采用起绒面料结合标准版型，塑就舒适穿着体验，为日常穿搭带来理想之选。腿部正面绣有经典 Nike 标志，彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。

其他细节

  • 轻盈起绒面料，质感舒适
  • 包边弹性腰部搭配抽绳设计，打造个性化贴合体验
  • 背面按扣口袋，便于快速收纳手机、钥匙或钱包

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋包（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DJ4861-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。