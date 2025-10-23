Nike Sportswear
男子起绒长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子起绒长裤采用起绒面料结合标准版型，塑就舒适穿着体验，为日常穿搭带来理想之选。腿部正面绣有经典 Nike 标志，彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ4861-010
经典款式，SWOOSH 热爱
其他细节
- 轻盈起绒面料，质感舒适
- 包边弹性腰部搭配抽绳设计，打造个性化贴合体验
- 背面按扣口袋，便于快速收纳手机、钥匙或钱包
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋包（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
