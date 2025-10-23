 
Nike Sportswear 男子运动长裤 - 麻灰/灰黑/帆白/队橙

Nike Sportswear

男子运动长裤

麻灰/灰黑/帆白/队橙
灰黑/灰黑/帆白/队橙

Nike Sportswear 男子运动长裤采用厚实法式毛圈面料，塑就出众质感，为你带来出色穿着感受。该款锥形剪裁运动裤采用休闲风格，无论居家休闲还是其他场合，皆可令你畅享舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 麻灰/灰黑/帆白/队橙
  • 款式： DM5272-050

Nike Sportswear 男子运动长裤采用厚实法式毛圈面料，塑就出众质感，为你带来出色穿着感受。该款锥形剪裁运动裤采用休闲风格，无论居家休闲还是其他场合，皆可令你畅享舒适穿着体验。

匠心长裤，潮鞋良伴

这款长裤采用锥形剪裁，易于穿搭，专为搭配你的挚爱运动鞋而打造，同时令你畅享无拘运动体验，尽显运动鞋魅力。拉开裤脚背面拉链，刺绣耐克勾勾标志随即映入眼帘。

厚实法式毛圈面料

厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，柔软舒适，结实耐穿。

复古设计

Futura 标志采用经典配色与光泽感刺绣设计，彰显隽永风范。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造个性化舒适贴合体验
  • 插手口袋，便于快速收纳小物件
  • 弹性裤管口，塑就舒适利落外观

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 棉。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 金属拉链
  • 显示颜色： 麻灰/灰黑/帆白/队橙
  • 款式： DM5272-050

