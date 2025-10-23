Nike Sportswear
男子运动长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子运动长裤采用厚实法式毛圈面料，塑就出众质感，为你带来出色穿着感受。该款锥形剪裁运动裤采用休闲风格，无论居家休闲还是其他场合，皆可令你畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 麻灰/灰黑/帆白/队橙
- 款式： DM5272-050
匠心长裤，潮鞋良伴
这款长裤采用锥形剪裁，易于穿搭，专为搭配你的挚爱运动鞋而打造，同时令你畅享无拘运动体验，尽显运动鞋魅力。拉开裤脚背面拉链，刺绣耐克勾勾标志随即映入眼帘。
厚实法式毛圈面料
厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，柔软舒适，结实耐穿。
复古设计
Futura 标志采用经典配色与光泽感刺绣设计，彰显隽永风范。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造个性化舒适贴合体验
- 插手口袋，便于快速收纳小物件
- 弹性裤管口，塑就舒适利落外观
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 棉。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 金属拉链
- 显示颜色： 麻灰/灰黑/帆白/队橙
- 款式： DM5272-050
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
