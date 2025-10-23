 
Nike Sportswear 男子连帽梭织上衣 - 黑/黑/白色

¥599

Nike Sportswear 男子连帽梭织上衣采用经典版型，搭配出色包覆设计，助你应对不良天气。可调节抽绳风帽结合网眼布里料，缔造透气舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： AR2213-010

经典包覆

其他细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 网眼布里料，有效提升透气性和舒适感
  • 弹性下摆和袖口，帮助锁住身体热量
  • 风帽搭配弹力栓扣，让你随心调节贴合度
  • 匠心前襟提升包覆效果，应对不良天气
  • 连肩衣袖设计，在叠搭时可减少接缝堆叠
  • 起皱塔夫绸面料，轻盈耐穿
  • 宽松版型，结合宽大剪裁

产品细节

  • 1/4 拉链开襟设计
  • 正面口袋和侧边拉链口袋
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。袖管里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
