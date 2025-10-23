Nike Sportswear
男子连帽梭织上衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子连帽梭织上衣采用经典版型，搭配出色包覆设计，助你应对不良天气。可调节抽绳风帽结合网眼布里料，缔造透气舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： AR2213-010
Nike Sportswear
¥599
经典包覆
Nike Sportswear 男子连帽梭织上衣采用经典版型，搭配出色包覆设计，助你应对不良天气。可调节抽绳风帽结合网眼布里料，缔造透气舒适的穿着体验。
其他细节
- 出众版型，休闲舒适
- 网眼布里料，有效提升透气性和舒适感
- 弹性下摆和袖口，帮助锁住身体热量
- 风帽搭配弹力栓扣，让你随心调节贴合度
- 匠心前襟提升包覆效果，应对不良天气
- 连肩衣袖设计，在叠搭时可减少接缝堆叠
- 起皱塔夫绸面料，轻盈耐穿
- 宽松版型，结合宽大剪裁
产品细节
- 1/4 拉链开襟设计
- 正面口袋和侧边拉链口袋
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。袖管里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： AR2213-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。