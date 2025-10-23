 
Nike Sportswear 男子连帽衫结合温暖性能与时尚风格，打造兼具出众外观与功能的御寒佳选。柔软的起绒面料，舒适非凡；风帽搭配抽绳栓扣设计，稳固贴合。


Nike Sportswear

温暖出众，应对寒冬

Nike Sportswear 男子连帽衫结合温暖性能与时尚风格，打造兼具出众外观与功能的御寒佳选。柔软的起绒面料，舒适非凡；风帽搭配抽绳栓扣设计，稳固贴合。

柔软温暖

起绒面料，舒适温暖。

稳固贴合

袖口和下摆采用罗纹设计，营造稳固贴合感受。风帽栓扣打造可调节的包覆效果。

复古风格

多种覆面缔造混搭外观，同时借鉴 70 年代徒步和攀登服的针织设计。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC4114-010

