Nike Sportswear
男子连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子连帽衫结合温暖性能与时尚风格，打造兼具出众外观与功能的御寒佳选。柔软的起绒面料，舒适非凡；风帽搭配抽绳栓扣设计，稳固贴合。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC4114-010
温暖出众，应对寒冬
柔软温暖
起绒面料，舒适温暖。
稳固贴合
袖口和下摆采用罗纹设计，营造稳固贴合感受。风帽栓扣打造可调节的包覆效果。
复古风格
多种覆面缔造混搭外观，同时借鉴 70 年代徒步和攀登服的针织设计。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
