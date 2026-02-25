Nike Sportswear
男子针织运动衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子针织运动衫采用简约设计，营造出众舒适效果。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，塑就日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ6037-010
产品细节
- 左胸饰有刺绣蓝带体育公司标志
- 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。罗纹拼接：49% 粘纤/47% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
