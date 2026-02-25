 
Nike Sportswear 男子针织运动衫 - 黑

男子针织运动衫

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子针织运动衫采用简约设计，营造出众舒适效果。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，塑就日常穿搭佳选。


产品细节

  • 左胸饰有刺绣蓝带体育公司标志
  • 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。罗纹拼接：49% 粘纤/47% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ6037-010

