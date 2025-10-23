Nike Sportswear
男子长袖T恤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子长袖T恤采用轻盈棉料，营造舒适感受，致敬耐克勾设计。休闲版型为肩部和衣身营造充裕活动空间，彰显运动风范。纯色设计搭配胸前耐克勾标志，塑就简洁利落外观。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DZ2988-100
Nike Sportswear
30% 折让
其他细节
- 轻盈棉料，柔软舒适，适合日常穿着
- 肩部、胸部和衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭
产品细节
- 罗纹衣领与袖口
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
