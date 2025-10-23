 
Nike Sportswear 男子长袖T恤 - 白色

Nike Sportswear

男子长袖T恤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子长袖T恤采用轻盈棉料，营造舒适感受，致敬耐克勾设计。休闲版型为肩部和衣身营造充裕活动空间，彰显运动风范。纯色设计搭配胸前耐克勾标志，塑就简洁利落外观。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DZ2988-100

其他细节

  • 轻盈棉料，柔软舒适，适合日常穿着
  • 肩部、胸部和衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭

产品细节

  • 罗纹衣领与袖口
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。