Nike Sportswear
男子长袖T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子长袖T恤采用柔软棉料结合经典版型设计，令你上身即可畅享熟悉的舒适感受，塑就日常穿搭佳选。加大 Swoosh 从前包覆至后身，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD3396-010
其他细节
- 经典版型，塑就一身休闲风范
- 日常棉料，柔软轻盈
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
