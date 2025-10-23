Nike Sportswear
Nike Sportswear 男子长裤采用撞色细节搭配大号印花，并在侧边接缝处融入梭织覆面，塑就全新街头风范。锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造利落长裤设计。
- 显示颜色： 麻灰/黑/白色
- 款式： CZ9943-050
人气长裤，梭织改版
Nike Sportswear 男子长裤采用撞色细节搭配大号印花，并在侧边接缝处融入梭织覆面，塑就全新街头风范。锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造利落长裤设计。
长久舒适
法式毛圈面料表面柔滑，融入回环设计。
个性贴合
弹性腰部搭配可调节抽绳，可供自主调整贴合效果。
其他细节
- 罗纹裤管口，舒适贴合，助你秀出运动鞋出众风采
- 编织抽绳，打造精致细节
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片/口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
