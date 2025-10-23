 
Nike Sportswear 男子长裤 - 麻灰/黑/白色

Nike Sportswear

男子长裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子长裤采用撞色细节搭配大号印花，并在侧边接缝处融入梭织覆面，塑就全新街头风范。锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造利落长裤设计。


  • 显示颜色： 麻灰/黑/白色
  • 款式： CZ9943-050

Nike Sportswear

¥499

人气长裤，梭织改版

Nike Sportswear 男子长裤采用撞色细节搭配大号印花，并在侧边接缝处融入梭织覆面，塑就全新街头风范。锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造利落长裤设计。

长久舒适

法式毛圈面料表面柔滑，融入回环设计。

个性贴合

弹性腰部搭配可调节抽绳，可供自主调整贴合效果。

其他细节

  • 罗纹裤管口，舒适贴合，助你秀出运动鞋出众风采
  • 编织抽绳，打造精致细节

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片/口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻灰/黑/白色
  • 款式： CZ9943-050

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。