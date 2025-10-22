 
Nike Sportswear 男子长裤 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear

男子长裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子长裤结合现代细节和梭织覆面设计，塑就简约而富有街头风范的经典外观。采用柔软的起绒面料，打造出色包覆效果和出众舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CJ4432-010

Nike Sportswear

¥499

经典舒适，街头风范

Nike Sportswear 男子长裤结合现代细节和梭织覆面设计，塑就简约而富有街头风范的经典外观。采用柔软的起绒面料，打造出色包覆效果和出众舒适体验。

柔软舒适

起绒面料，塑就柔软顺滑穿着感受。弹性腰部搭配抽绳，打造可调式舒适贴合感。

混搭多种面料

梭织覆面和侧面镶边，面料混搭升级演绎时尚外观。

出众长裤风格

加大裤管口尽显鞋款线形，同时塑就经典长裤风格。

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 后身口袋设计
  • 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维。侧边口袋：100% 棉。后侧口袋包（手背侧）：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CJ4432-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。