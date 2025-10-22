Nike Sportswear
男子长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子长裤结合现代细节和梭织覆面设计，塑就简约而富有街头风范的经典外观。采用柔软的起绒面料，打造出色包覆效果和出众舒适体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CJ4432-010
经典舒适，街头风范
柔软舒适
起绒面料，塑就柔软顺滑穿着感受。弹性腰部搭配抽绳，打造可调式舒适贴合感。
混搭多种面料
梭织覆面和侧面镶边，面料混搭升级演绎时尚外观。
出众长裤风格
加大裤管口尽显鞋款线形，同时塑就经典长裤风格。
产品细节
- 侧边口袋设计
- 后身口袋设计
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维。侧边口袋：100% 棉。后侧口袋包（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
