 
Nike Sportswear 男子T恤 - 噪音绿

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子T恤采用日常棉料，结合经典版型设计，令你上身即可畅享熟悉的舒适感受。采用舒适版型，后身饰有元年版手绘 Swoosh 刺绣图案，以此向元年款致敬。


  • 显示颜色： 噪音绿
  • 款式： DJ1394-350

经典设计，致敬元年款

其他细节

  • 经典T恤版型，塑就休闲风范
  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 胸口饰有梭织标签，营造出众复古风范

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
