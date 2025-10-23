Nike Sportswear
男子T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用日常棉料，结合经典版型设计，令你上身即可畅享熟悉的舒适感受。采用舒适版型，后身饰有元年版手绘 Swoosh 刺绣图案，以此向元年款致敬。
- 显示颜色： 噪音绿
- 款式： DJ1394-350
经典设计，致敬元年款
其他细节
- 经典T恤版型，塑就休闲风范
- 日常棉料，柔软轻盈
- 胸口饰有梭织标签，营造出众复古风范
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
